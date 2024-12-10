Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

09.12.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Hacı ZENGİN (E-80) yönetimindeki RA 964 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lions Garden Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek o esnada aynı istikamete doğru seyreden Honieh HASHEMIFAR (K-28) yönetimindeki VH 607 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra, dengesini kaybederek sol yan tarafı üzerine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hacı ZENGİN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kaburga kemiğinde kırık teşhisi ile Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kadın sürücü alkollü çıktı!

09.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki NP 285 plakalı van araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol banketinde park halinde bulunan Yusuf DAVUTOĞLU (E-28) sorumluluğundaki YZ 088 plakalı aracın sağ yan tarafına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır.

Aynı gün, saat 19:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dumlupınar sokak üzerinde, Tülay DUMLUPINAR (K-39) 221 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NP 285 plakalı van araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağ tarafında park halinde bulunan İrfan GEZER (E-22) sorumluluğundaki GK 097 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan GK 097 plakalı araç ise, arka kısmında park halinde bulunan Ali ÇINAR (E-39) sorumluluğundaki EA 722 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

NP 285 plakalı araç sürücüsü Tülay DUMLUPINAR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Yeşilyurt’ta meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında ise, kaza anındaki araç sürücüsünün de Tülay DUMLUPINAR olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.