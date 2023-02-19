Polis Basın Subaylığı bugün ülke genelinde 4 ayrı trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

Polisin, kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün saat 00:10 sıralarında, Değirmenlik’te Beşparmaklar Caddesi (Girne Dağ Yolu) üzerinde, Yunus Emre KESKİN (E-27) yönetimindeki ZUF 567 plakalı araç ile mümkün mertebe yolun solunu tutmadan sağ şerit içerisinde dikkatsizce doğu istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammet ERCAN(E-43) yönetimindeki TLA 783 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan ZUF 567 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre KESKİN ve TLA 783 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Önder ORUÇ (E-40), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasatanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Bir kaza da Gazimağusa-İskele anayolunda!

Bugün saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Valerii MATVIICHUK (E-22) yönetimindeki AA6734EI plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Tuzla-Mutluyaka yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçmiş ve Eski Eserler Dairesi’ne ait çevre tellerine çarptıktan sonra, tarla içerisinde bulunan taşlara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Valerii MATVIICHUK, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizliği kaza getirdi

Bugün saat 01:30 sıralarında, Yılmazköy-Çamlıbel Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Mustafa UFUK (E-40) yönetimindeki LA 410 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Sitenin kapısına çarptı

Bugün saat 03:30 sıralarında, İskele’de Royal Sun Residence Sitesi içerinde, Andreı OZERNYI(E-42) yönetimindeki LB 962 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip sitenin alüminyum çıkış kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

