Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden yüzlerce sürücüye ceza kesildi.

Dün yapılan denetimlerde toplam 2 bin 536 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 407 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 27 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü de tutuklandı.

Denetimlerde tespit edilen ihlallerin başında 202 sürücüyle yasal hız sınırını aşmak geldi. Bunu 18 alkollü araç kullanma, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 12 emniyet kemeri takmama, 9 sigortasız araç kullanma, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 3 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 2 muayenesiz araç kullanma, 1 trafik ışıklarına uymama ve 1 elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal etme izledi.

Öte yandan 133 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla ülke genelindeki trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.