Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 671 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 430 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 35 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla tespit edilen ihlal, 196 sürücüyle yasal hız sınırının üzerinde araç kullanılması oldu.

Rapor edilen diğer trafik suçları ise şöyle sıralandı:

16 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,

alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma,

sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 5 sigortasız araç kullanma,

sigortasız araç kullanma, 3 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,

sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanma,

emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 8 muayenesiz araç kullanma,

muayenesiz araç kullanma, 25 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,

seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 1 tehlikeli sürüş,

tehlikeli sürüş, 1 elektrikli scooter kullanım kurallarına uymama,

elektrikli scooter kullanım kurallarına uymama, 14 trafik levha ve işaretlerine uymama,

trafik levha ve işaretlerine uymama, 149 diğer trafik suçları.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.