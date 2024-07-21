Polisin kazalara ilişkin açıklaması şöyle:

1. 20.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde Ten-Ten Fabrikası önlerinde bulunan isimsiz yol üzerinde, Ahmet KANLI (E-56) yönetimindeki LA 208 plakalı Forklift Teleskop araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve 3 metre derinliğindeki dere yatağına devrilip tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, omurga kemiğinde kırık teşhişi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 20.07.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Esentepe’de Atatürk Caddesi üzerinde, Mustafa GÜRBÜZ (E-49), 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki kayıtsız ATV araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru yolun sol kenarında yaya olarak yürümekte olan Yasin DENKLER (E-39)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Yasin DENKLER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. ATV sürücüsü Mustafa GÜRBÜZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 20.07.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, Şaban KAZAK (E-24), 241 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JN 661 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Memduh Asaf Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsiz şekilde sola dönüş yaparak yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada Memduh Asaf Sokak üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Ali SARSILMAZ (E-40) yönetimindeki ML 407 plakalı motosikletin ön kısmına çarptıktan sonra, kaza mahallinde durmayıp ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. JN 661 plakalı araç sürücüsü Şaban KAZAK aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, Soruşturma devam etmektedir.

4. 20.07.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Muhammet ZENGİN(E-24), yönetimindeki LA 814 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberini geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu 163 miligram alkollü içki tesiri altında Michal JANİK (E-24) tarafından yolun soluna park edilen LBL 727 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan LA 814 plakalı araçtaki yolcu Süleyman GÜNGÖR(E-24) kaldırıldığı olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 21.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de Royal Sun Sitesi yolu üzerinde, Iman ZOHOIRIAN ABOUTORABI (E-41), yönetimindeki UK 233 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve toprak alana kontrolsüz şekilde aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra, savrularak bir inşaatın duvarına çarpıp durmuştur. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

6. 21.07.2024 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Patrıck RUTABINGWA (E-25), yönetimindeki KY 759 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KY 759 plakalı araç, yolun solundan yoldan çıkarak sol ön kısmı ile çelik bariyerlere çarparak durmuştur. Kaza neticesinde alevlenen araç olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Patrıck RUTABINGWA kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.