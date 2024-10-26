Polisten kazalarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

25.10.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Pınarlı-Ulukışla Anayolu üzerinde, Nejdet BULUT (E-41) yönetimindeki JK 736 plakalı salon araç ile güneybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İsmail OĞUZ (E-24) yönetimindeki MS 368 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu, MS 386 plakalı araç sürücüsü, JK 736 plakalı araca çarpmamak için sola doğru ani manevra yapması neticesinde yoldan çıkıp, yaklaşık 2,40 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan MS 386 plakalı araç sürücüsü İsmail OĞUZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol kalçasında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

247 Miligram alkollüydü!

25.10.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahın garajı içerisinden, Elif SAĞLAM (K-42) yönetimindeki PV 080 plakalı salon araç ile dikkatsizce geri geri hareket edip caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru 247 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden İbrahim AÇIKEL (E-39) yönetimindeki LN 491 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LN 491 plakalı araç sürücüsü İbrahim AÇIKEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.