Polisin açıklaması şöyle:

29.10.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi’nde, bir şahsa ait soğuk hava deposu yanında meydana gelen yangın sonucu, bir ağılın etrafını çevreleyen 5 adet sunta tahta yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise olay yerinde park halinde bulunan buzluklu bir aracın sol yan kısmı da eriyerek zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Depo yandı...

29.10.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Boğaztepe-Kalecik köylerinin doğu kısmındaki bir arazi içerisinde, bir şahsa ait ahşap ve plastik kaplamadan imal edilmiş depo olarak kullanılan yapıda meydana gelen yangın sonucu, depo içerisinde muhafaza edilen akü şarj cihazı, matkap, bluetooth hoparlör, muhtelif sayıda kıyafet ve ayakkabılar, bitki tohumları ve turşular ile deponun plastik kaplamaları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.