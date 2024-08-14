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Hususi servis olayları ise “Asansörde ve evin odasında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, su kuyusunda mahsur kalan köpeklerle aracın motor bölümünde mahsur kalan kedinin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak aktarıldı.

Dursun Oğuz: Kenetlenmek ve tek ses olmak lazım

Dursun Oğuz: Kenetlenmek ve tek ses olmak lazım

Polis Basın Subaylığı, 5 - 12 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangın ların muhtemel sebeplerini, “Gaz kaçağı, elektrik panosundaki aşırı yüklenme, faal durumdaki mangalın plastik bacasının alevlenmesi, sigara izmaritleri, araçta yakıt sızıntısı, elektrik tellerinin birbirine teması, kırık cam parçaları ve kişiler tarafından yakma” olarak açıkladı.

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