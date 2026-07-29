Polis verilerine göre, kazaların başlıca nedenleri 18 sürat, 13 kavşakta durmama, 12 dikkatsiz sürüş, 10 yakın takip ve 9 diğer etken olarak kaydedildi. Kazalarda oluşan toplam maddi hasar ise 3 milyon 975 bin 20 TL oldu.

İlçelere göre kaza dağılımında Girne 23 kazayla ilk sırada yer aldı. Girne'yi Gazimağusa (15), Lefkoşa (13), İskele (6) ve Güzelyurt (5) takip etti.

22 bin 568 araç denetlendi, 4 bin 66 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 568 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik suçu işlediği belirlenen 4 bin 66 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla tespit edilen ihlal 1.476 sürücüyle süratli araç kullanmak oldu. Bunu 1.179 diğer trafik suçları, 448 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 166 muayenesiz araç kullanmak, 153 emniyet kemeri takmamak, 145 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 144 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 75 alkollü araç kullanmak izledi.

Denetimler kapsamında 333 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü de tutuklandı.