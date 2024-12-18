Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 485 bin TL olduğu belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı Lefkoşa 21, Gazimağusa 21, Girne 14, Güzelyurt 3, İskele 6 olarak açıklandı.

KKTC genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu ise 3 bin 303 kez cezai işlem uygulandı.

Trafik kazalarında sürat suçu 1027 ile ilk sırada yer alırken sürücülere kesilen cezaların dağılımı şu şekilde oluştu:

Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (283), tehlikeli sürüş (20), dikkatsiz sürüş (38), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (339), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (9), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (73), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (329), emniyet kemeri takmadan araç kullanma (76), trafik levha ve işaretlerine uymama (168), trafik ışıklarına uymama (193), muayenesiz araç kullanmak (125), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (66), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma (13), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma (10), görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (21), koruyucu başlıksız motosiklet kullanma (5), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (37), 757 diğer trafik suçu.

Kontroller sonucu, 292 araç trafikten men edilirken 7 sürücü tutuklandı.