

Polis'ten verilen bilgiye göre, kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip, 11’i kavşakta durmamak, 10’u ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı Girne’de 21, Lefkoşa’da 17, Gazimağusa’da 14, Güzelyurt’ta 11 ve İskele’de 6 olarak gerçekleşti.

- 2 bin 492 sürücü rapor edildi

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 15 bin 657 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 492 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Denetimlerde 136 araç trafikten men edilirken, 18 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçlar arasında 761 süratli araç kullanma, 781 diğer trafik suçu, 276 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 131 muayenesiz araç kullanma ve 124 trafik levha ve işaretlerine uymama suçu yer aldı.

Ayrıca 65 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi.

Diğer suçlar ise 91 sigortasız veya sigorta kapsamı dışında araç kullanma, 61 emniyet kemeri takmama, 55 görüşü engelleyici cam filmi kullanma, 41 dikkatsiz sürüş, 24 sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 22 tehlikeli sürüş, 20 ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma, 14 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 12 yolcu taşıma “T” işletme izni olmadan araç kullanma, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 4 özel eşya taşıma “B” işletme izni olmadan araç kullanma ve 3 trafik ışıklarına uymama olarak sıralandı.