Polis Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık trafik raporuna göre, kazaların başlıca nedenleri 20 kaza ile süratli araç kullanmak, 16 kaza ile kavşakta durmamak, 14 kaza ile dikkatsiz sürüş, 12 kaza ile yakın takip ve 11 kaza ile diğer etkenler olarak sıralandı.

Hafta boyunca meydana gelen trafik kazalarında oluşan toplam maddi hasarın 4 milyon 652 bin 125 TL olduğu açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Girne 22 kazayla ilk sırada yer aldı. Girne'yi 21 kazayla Lefkoşa, 18 kazayla Gazimağusa, 6'şar kazayla Güzelyurt ve İskele takip etti.

Öte yandan aynı tarihler arasında ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 18 bin 302 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 3 bin 52 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımında bin 496 sürücü ile süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 210 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 166 trafik levha ve işaretlerine uymama, 90 emniyet kemeri takmama, 79 muayenesiz araç kullanma, 69 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 62 alkollü araç kullanma, 44 dikkatsiz sürüş, 32 tehlikeli sürüş, 26 görüşü engelleyici cam filmi kullanma, 20 ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma, 17 sürüş sırasında cep telefonu kullanma, 15 sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 10 "T" işletme izinsiz yolcu taşıma, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 5 trafik ışıklarına uymama, 4 "B" işletme izinsiz özel eşya taşıma ve 700 diğer trafik suçu izledi.

Denetimler kapsamında 184 araç trafikten men edilirken, 17 sürücü de tutuklandı.