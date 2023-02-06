“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin ikinci katında mahsur kalan kedinin, duvar ile ağaç arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, karting yarışında yangına karşı tedbir alınması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi.”

Hususi servis olaylarının sebepleri ise şöyle sıralandı:

“Aydınlatma için tablaya pamuk koyup üzerine yemek yağı döken çocuğun pamuğu yakıp yatağa koymasıyla şiltenin tutuşması, balyalarda oluşan kimyasal reaksiyon, geri dönüşüm reaktörünün oksijen ile temas etmesi, elektrikli battaniyenin kısa devre yapması, bilinmeyen kişi veya kişilerce yakma, faal durumda unutulan fön makinesinin şilteyi tutuşturması, elektrikli sobanın kısa devre yapması, aracın trafik kazası yapması.”

30 Ocak- 5 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık itfaiye raporunda yangınların muhtemel sebepleri şöyle açıklandı:

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