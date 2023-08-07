Yangınların 4’ü Gazimağusa’da yaşanırken 1’er yangın da Lefkoşa, Girne, İskele ve Güzelyurt’ta meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirtilen süre zarfında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “seyir halindeki aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınıp alevlenmesi, trafik kazası sonucu aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu” olarak sıralandı.

Açıklamda, hususi servis olayları ise; “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, eli havuzun tahliye borusuna sıkışan çocuğun kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.