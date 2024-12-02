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“Evin balkonunda, asansörde ve trafik kazasında araçta mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, evin damında, aracın makinesinde ve başı konserve kutusuna sıkışan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, demir ızgaraların arasına sıkışan köpekle su kuyusuna düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.

Hususi servis olayları ise şöyle paylaşıldı:

Yangınların muhtemel sebepleri, “kısa devre, aşırı ısınma, bacada biriken yağların ısınarak alevlenmesi, yakıt sızıntısı ve şömine bacasının çatı tahtalarını tutuşturması”” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, itfaiye 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında 9 yangın ın yanı sıra 52 hususi servis olayına müdahale etti.

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