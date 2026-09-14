KARAKUŞ ÖZ yazdı...

Bu yazı bir köşe yazısı değil, bir taziye değil, bir suç duyurusudur! Yetkililere, yasamaya ve tüm topluma açık çağrımızdır. Daha kaç kadının toprağa düşmesi gerekiyor? Yasalarınızı gözden geçirin, koruma mekanizmalarınızı işletin ve bu ülkeyi kadınlar için açık bir mezar olmaktan çıkarın. Kaç kez daha yeter diyecek bu toplum. Bu düzen değişene kadar, aramızdan koparılan her canla birlikte hepimiz birer birer ölüyoruz.

Bakın gerçekten artık siz yetkililerden taziyeleri kabul etme, hele şu "Derin üzüntü duyuyoruz" laflarını dinleme lüksümüz kalmadı. Toplum olarak bu kanayan yaraya karşı durmanın vakti çoktan geldi , hatta geçiyor. Sığınma evlerinin sayısının yetersiz olduğu, şiddet ihbar hatlarının yeterince duyarlı işletilmediği ve caydırıcı cezaların uygulanmadığı bir düzende, her birimiz bu suçun ortaklarıyız.

Be ama yıllardır aynı manşetleri atıyoruz, aynı taziye mesajlarını paylaşıyoruz. "Bir kadın daha katledildi" cümlesi artık bu ülkenin en acı, en alışıldık ezberi haline geldi artık. Ölen sadece bir birey değil be kıravatlılar. Bu toplumun geleceği, yaşama hakkı ve en temel insanlık onurudur. Şiddet kapımıyı çalmadan önce sessizliğe bürünenler size söylüyorum, ne yazık ki felaket kapıya dayandığında en yüksek sesle bağırıyorsunuz.

Allah’ını seven bir kişi, bir yetkili bana, bize şunu söylesin ya , KKTC’de kadına yönelik şiddetle mücadele denildiğinde ortaya konulan refleksler nelerdir? Neler yapıldı bugüne kadar? Hangi kadını , kızı, erkeği , hayvanı nefes alan neyi koruyabildiniz?

Yazık ki ne yazık…

Her şey göstermelik adımların ve kâğıt üstündeki protokolların ötesine geçemiyor. Uzaklaştırma kararlarının kâğıt parçasından öteye gidemediği, elektronik kelepçe gibi hayati önlemlerin hâlâ lüks görüldüğü ya da geciktirildiği bir ülkede, her kadın potansiyel bir kurbandır. Koruma mekanizmalarındaki ihmaller, caydırıcı olmayan yasal boşluklar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen o ataerkil zihniyet, bu cinayetlerin azmettiricisidir. Fail sadece tetiği çeken ya da bıçağı vuran el değildir EY SAYIN KIRAVATLILAR …

O eli görünmez kılan tüm sistem ve bu sisteme göz yuman her bir anlayıştır.



YETER BE ARTIK

Siyasetçilerin koltuklarında rahatça oturduğu, mazeretlerin ve şu sinir bozucu ÇALIŞIYORUZ ezberlerinin arka arkaya sıralandığı bu düzende artık kibarlık devri kapanmıştır. Allah aşkına bir devletin varlık nedeni, sokaklarında yürüyen masum insanların can güvenliğini sağlamaktır, bunu başaramayan bir yapı ne adaleti temsil edebilir ne de meşruiyetten bahsedebilir. Kapak kesmeyin be artık. Her savcılık kapısından dönen şikayet, her polise intikal edip de aile içi meseledir denilerek geçiştirilen her ihbar, bu cinayetlerin suç ortaklığı belgesidir net… Sistem kadınları korumak yerine katillere zaman tanıdıkça, bu güzelim avuç içi kadar ülkede daha neler olacak neler…

SIRA KİMDE???

KARAKUŞ