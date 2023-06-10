KTTO, hedeflerinin, AB’ye ilk ticaretin 2024 yılı içerisinde yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, “Hellim/Halloumi menşe ismi korumalı ürün (PDO) spesifikasyonlarına uygun üretim yapma yönünde ortaya koymuş olduğu vizyon ve çaba neticesinde Arden Gıda, bağımsız denetim kurumu Bureau Veritas tarafından yapılan denetimden başarıyla geçerek bugün, Gülgün Hellimleri’nden sonra, PDO sertifikasyonunu almaya hak kazanan ikinci üreticimiz olmuştur. Arden Gıda ve tüm çalışanlarını tebrik ederiz.” denildi.

Bu çerçevede, diğer hellim üreticilerinin de PDO sertifikasyonunu temin etmesi için çalışmaların devam edeceği bildirilen açıklamada, nihai amacın Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin AB ortak pazarına erişimini mümkün kılmak olduğu ifade edildi.

-Hedef, AB’ye ilk ticaretin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak

Bu kapsamda hedeflerinin, AB’ye ilk ticaretin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bu doğrultuda KTTO’nun AB Komisyonu ve ilgili yerel paydaşlar ile AB’ye hellim ticaretini mümkün kılacak ön çalışmaların bir an önce tamamlanması, sağlık ve hijyen standartları denetimi için gerekli mekanizmanın kurulması için çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hellim/ Halloumi’nin Menşe İsmi korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle, ürünün AB’de yalnızca Kıbrıs’ta üretilmesine izin verilmekte ve bunun da tüm adaya net ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir. Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerinin AB kalite ve standartlarında üretim yaparak AB ortak pazarına erişimi, üründe kalite artışı ile birlikte sektörün karlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilecek, üretim zinciri boyunca gelir artışına yol açabilecektir. Hellim/Halloumi PDO tescili, getireceği ekonomik faydanın yanı sıra iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkı koyacağı cihetle de büyük önem taşımaktadır.”

Açıklamada, bu nedenle odanın süreçte yaşanan zorluklara ve ideal olmayan koşullara rağmen hellimin AB tescil sürecini en başından bu yana desteklediği ifade edildi.