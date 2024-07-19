Lefkoşa Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 132 gram uyuşturucuyla yakalanan Abdul Hakim Seay yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 132 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını, başka bir şahsa vereceğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Şubat 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük vizeyle geldiğini, yasal işlem yaptırmadığını, 26 Nisan 2022’den 9 Temmuz 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını dile getirdi.

Zanlının işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.