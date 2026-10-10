Gizem Özgeç yazdı...

Bazı felaketler yaşandıkları gün bitmez.

Takvim ilerler. Hayat kendi telaşına döner. Gündem değişir. Ama bazı evlerde zaman, o felaketin yaşandığı gün durur.

30 Ağustos'tan bu yana Girne açıklarında yaşanan tam da böyle bir hikaye...

Kırk bir gün…

Dile kolay.

Kırk bir gündür denizin yüzlerce metre altında insanlar arandı. Teknolojinin bütün imkanları kullanıldı. Gemiler geldi, ekipler değişti, denizin karanlığına defalarca inildi.

Ve kimse kolay olanı seçmedi.

Çünkü kolay olan, bir noktadan sonra aramayı bırakmaktı.

Zor olan, bir insan daha bulunabilsin diye yeniden başlamaktı.

Facianın ilk gününde sekiz insanımız hayatını kaybetti. Ardından başlayan aramalarda, kayıp yirmi kişiden on dokuzunun naaşına ulaşıldı.

Altısına Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemileriyle, on üçüne ise Optimus Prime'ın yürüttüğü çalışmalarla…

Bugün Optimus Prime görevini tamamlayarak ayrılıyor.

Ama hikaye bitmiyor.

Çünkü hala aranan üç yaşında bir çocuk var.

Anni Asel Hilaloğlu.

Üç yaş…

İnsanın hayatı henüz tanımaya başladığı, dünyanın büyüklüğünden habersiz olduğu bir yaş.

Şimdi onun için aramalar devam ediyor.

Ve bence bütün bu sürecin en önemli tarafı da burada.

Bir gemi ayrılıyor ama devlet aramayı sürdürüyor.

Çünkü mesele yalnızca bir operasyon değil.

Mesele, bir insanın geride bıraktığı boşluğa kayıtsız kalmamak.

Hiç düşündünüz mü, bir mezar neden bu kadar önemlidir?

Çünkü mezar yalnızca ölenin bulunduğu yer değildir.

Geride kalanın acısını götürebileceği bir adrestir.

Bir çiçek bırakabileceği, birkaç kelime söyleyebileceği, bazen hiçbir şey söylemeden saatlerce oturabileceği bir yer.

İnsan kaybettiğini geri getiremez.

Ama ona veda edebilmek ister.

Belki de bu yüzden, kırk bir gündür sürdürülen mücadeleyi yalnızca arama çalışması olarak görmek haksızlık olur.

Bu, insanın insana karşı sorumluluğunun hikayesi...

Burada Başbakan Ünal Üstel'in ve hükümetin ortaya koyduğu kararlılığın hakkını da teslim etmek gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği, Türk Deniz Kuvvetleri'nin desteği, TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR'ın ardından Optimus Prime'ın çalışmaları…

Bütün bunların arkasında bir koordinasyon, ciddi bir emek ve haftalar boyunca sürdürülen bir irade vardı.

Devlet dediğimiz şey bazen çok soyut bir kavramdır.

Binalar, makamlar, yasalar, protokoller…

Ama bazı zamanlar bütün o soyut kavramlar birdenbire çok insani bir anlam kazanır.

Bir ailenin bekleyişinde.

Bir mezarın başında.

Bir insanı daha bulabilmek için gösterilen çabada.

İşte o zaman devlet, yalnızca yöneten bir mekanizma olmaktan çıkar. İnsan hayatına ve insan onuruna karşı taşıdığı sorumlulukla anlam kazanır.

Elbette bu facianın nedenleri de bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalı. İhmaller varsa belirlenmeli. Sorumluluklar hukuk önünde karşılığını bulmalı.

Çünkü kayıplara ulaşmak kadar, aynı acının bir daha yaşanmaması için gerekenleri yapmak da önemli.

Bugün bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor.

Denizin derinliklerinde çalışanlara, ailelerinden uzak günler geçirenlere, Türkiye'den gelen ekiplere, bütün kurumlara…

Ve bu büyük çabanın devamlılığını sağlayanlara…

Ama henüz son cümleyi kurmuyoruz.

Çünkü Anni Asel aranıyor.

Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ve o küçücük çocuğa ulaşabilmek için gösterilen çaba, bütün bu hikayenin en insani tarafını oluşturuyor.

Bazen büyük laflara gerek yok.

Ne uzun nutuklara ne gösterişli cümlelere…

Kırk bir gündür yapılanlara bakmak yeterli.

Çünkü bir devletin büyüklüğü, yalnızca kaç insanı kurtardığıyla değil, kaybettiklerinden ne kadar vazgeçmediğiyle de ölçülür...

Optimus Prime görevini tamamladı.

Ama arayış devam ediyor.

Ve şimdi bütün bir ülkenin ortak dileği aynı.

Anni Asel'e de ulaşabilmek....