Ani ölümlerle ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

07.11.2023 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Talha ZAHİD (E-27)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkik sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

07.11.2023 tarihinde, Ziyamet’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren İhsan DEMİR (E-62)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve düşme sonucu kafa kemikleri kırığı ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

