Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.11.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de Sınırüstü-Altınova Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Alihan KUŞÇU (E-37), yönetimindeki LL 272 plakalı araç ile Sınırüstü istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaydederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp bir takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Alihan KUŞÇU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

28.11.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, Süleyman DURAKLI (E-46), yönetimindeki RC 073 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Polatpaşa Bulvarı yol kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu motosikletinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ yan tarafı üzerine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz alt kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

28.11.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, İbrahim TOPTAŞ (E-24), 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MJ 650 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsizce yoluna devam eden MJ 650 plakalı araç, yolun sağında bulunan bir evin duvarına da çarparak durmuştur.

Kazada sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Simge ŞİRİN (K-27), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sol kalçasında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. MJ 650 plakalı araç sürücüsü İbrahim TOPTAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.