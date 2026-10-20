Birleşmiş Milletler (BM), BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın 29 Ekim’de adaya gelmesinin beklendiğini ve 9 Kasım’da üçlü görüşme planlandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in bugünkü görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

BM açıklamasında, Erhürman ve Hristodulidis’in, BM himayesinde yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği; güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konulardaki görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

- Liderler, Holguin ziyareti öncesinde teknik komitelerle görüşecek

Açıklamada, liderlerin Holguin'in 29 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen ziyaretini memnuniyetle karşıladığı ve ayrı ayrı yapacakları görüşmeler ile 9 Kasım’da yapılması planlanan üçlü görüşmeyi bekledikleri ifade edildi.

Liderlerin çevre ve kültürel eserlerin değişimiyle ilgili girişimlere devam etme konusunda anlaştığı dile getirilen açıklamada, iki liderin bunun yanında, Holguin ziyareti öncesinde Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Birimi Yönlendirme Komitesi ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

Açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis’in gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda da anlaştığı duyuruldu.