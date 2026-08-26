Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşme iki saat 45 dakika sürdü.

BM tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki liderin yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Erhürman ve Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e kısa süre önce adaya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara verdiği sürekli destek ve bağlılıktan dolayı en derin takdirlerini bir kez daha ifade etti.

BM açıklamasında, liderlerin Genel Sekreter’in adaya gerçekleştirdiği son ziyarette belirlenen ileriye dönük yol haritasındaki gelişmeleri gözden geçirdiği ve görüşmelerini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Bu çerçevede Erhürman ve Hristodulidis, haftada bir kez, koşulların gerektirmesi halinde ise daha sık bir araya gelme konusunda anlaştı.

KOMİTE ÜYELERİ YARIN AÇIKLANACAK

BM, iki liderin ayrıca Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi üyelerinin yarın açıklanması konusunda da mutabakata vardığını bildirdi.