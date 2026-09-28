Vakıflar İdaresi: Zuhuri Camii ve Tekkesi’nin tarihi kimliğine saygı gösterilmelidir
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 27 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Boğazköy’de faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi.
E.S. (E-35) ile A.O. (E-34) arasında, A.O.’nun kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesiyle tartışma çıktı.
Polis açıklamasına göre, 144 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen E.S., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla A.O.’yu karın ve sırt bölgelerinden yaraladı.
Olayın ardından E.S. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.