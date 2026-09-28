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Olayın ardından E.S. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, 144 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen E.S., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla A.O.’yu karın ve sırt bölgelerinden yaraladı.

E.S. (E-35) ile A.O. (E-34) arasında, A.O.’nun kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 27 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Boğazköy’de faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi.

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