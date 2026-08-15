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Rasul Jorayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Kamacı Garaj önünde meydana gelen ve Hasan Düzgen’in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Rasul Jorayev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

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