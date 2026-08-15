Boğazköy’de 28 Temmuz’da meydana gelen ölümlü trafik kazasında ağır yaralanan Rasul Jorayev (E-29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Kamacı Garaj önünde meydana gelen ve Hasan Düzgen’in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Rasul Jorayev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
Rasul Jorayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.