İskele Makenzi Halk Plajı’nda denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 66 yaşındaki Batyrbek Abatov hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.40 sıralarında kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta yüzen Abatov, boğulma tehlikesi geçirdi.
Abatov, görevli cankurtaran tarafından sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Abatov, hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.
Görevli doktor tarafından Abatov’un cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.