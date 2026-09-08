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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görevli doktor tarafından Abatov’un cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Abatov, görevli cankurtaran tarafından sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Abatov, hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.40 sıralarında kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta yüzen Abatov, boğulma tehlikesi geçirdi.

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