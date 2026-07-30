İskele'de denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Hülya Fatma Ekinci (K-73), hastanede yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ekinci deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Ekinci'ye olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.