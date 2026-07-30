Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Ekinci'ye olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ekinci deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

LTB, Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapacak

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.