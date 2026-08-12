Polis açıklamasına göre, bugün saat 06.00 sıralarında İzzet Kombos Bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden A.K. (E-17) yönetimindeki YK 231 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yolun solunda park halinde bulunan SV 912 plakalı salon araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan SV 912 plakalı araç, aynı sokakta bulunan bir ikametgahın demir korkuluklarına çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmazken, 156 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen A.K. tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.