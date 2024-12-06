Bostancı’da 12 Ekim tarihinde Yalova Spor Kulübü sahasında dövülen ve tedavi altına alınan köpeğin gözlerinin görmeye başladığı açıklandı. Güzelyurt’a bağlı Bostancı'da yaşanan olayın ardından tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumu hakkında sosyal medyada açıklama yapan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, köpeğin gözlerinin tekrar gördüğünü belirtti.

Sarro, Veteriner Hekim Cemaliye Akyüz'ün tedavi ettiği köpeğin fotoğrafını paylaşarak, "Biri sokağa terk ediyor, öteki öldüresiye darp ediyor, biri de çıkıp kurtarıcı kahramanı oluyor ve yepyeni bir hayat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından, köpeği dövdüğü tespit edilerek tutuklanan 74 yaşındaki A.S., Güzelyurt Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı. Ayrıca, Veteriner Dairesi tarafından A.S.'ye 161 bin 744 TL tutarında idari para cezası kesmişti.