Bozcaada’da ziraat arazisinde yangın çıktı.
Kuzey Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada’daki yangın saat 11.30 sıralarında başladı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bozcaada Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.
Çanakkale, Balıkesir ve Edremit’ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı.
Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personelleriyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.