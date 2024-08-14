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Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personelleriyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit’ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı.

Bozcaada Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

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