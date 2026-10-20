“Hedefim yalnızca şampiyonluklar değildi”

Yaklaşık 10 yıldır Mağusa Türk Gücü Kulübü Başkanlığı yaptığını hatırlatan Bozkurt, bu süreçte hedefinin yalnızca şampiyonluklar kazanan bir kulüp oluşturmak olmadığını, genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamaya da önem verdiğini belirtti.

“Biz niçin Kıbrıs’ın en iyi şehri olmayalım?”

Kendi şehrinin kaderini değiştirmek amacıyla belediye başkanlığına aday olduğunu ifade eden Bozkurt, gençlere fırsat yaratacak, Mağusa’nın katma değerini artıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek projelere odaklanacağını kaydetti. Bozkurt, “Biz niçin Kıbrıs’ın en iyi şehri olmayalım?” diye sordu.

Gençlere güven ve sorumluluk çağrısı

Mağusa’nın gençlerine duyduğu güveni dile getiren Bozkurt, “Ben Mağusa’nın gençliğinin çok şeye layık olduğunu düşünürüm. Bu şehrin kaderini değiştirebiliriz. Ama sizlerin de sorumluluk aldığı takdirde bu kaderi değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Adaylığını yalnızca belediye başkanlığı hedefiyle sınırlı görmediğini belirten Bozkurt, bu sürecin ülkedeki siyasi profillerin değişmesine de katkı sağlayabileceğini söyledi.

“Her şey ekip işidir”

Konuşmasında ekip çalışmasının önemine de değinen Bozkurt, “Hayatta hiç kimse hiçbir zaman hiçbir şeyi yalnız başına başaramaz. Her şey ekip işidir” dedi. Birlikte çalıştığı kadrolara güvendiğini vurgulayan Bozkurt, adaylık kararını da bu güvenle aldığını ifade etti.