Koral Bozkurt Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Bozkurt, buluşmada esnafın görüş, beklenti ve önerileri dinledi, Salamis Yolu’nun bugünü ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Buluşmada; esnafın günlük deneyimleri, ticari hayatın ihtiyaçları, ulaşım düzeni, yaya hareketliliği ve bölgenin gelecekte nasıl daha işlevsel hale getirilebileceği üzerine görüşler paylaşıldı.

Bozkurt, esnafla görüşmesinde yaptığı konuşmada, şehir planlamasında yalnızca mevcut sorunların değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da dikkate alınması gerektiğini belirterek, Salamis Yolu gibi önemli şehir caddelerinin ulaşım, ticaret, yaya kullanımı ve kent yaşamıyla birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Salamis Yolu’nun geleceğiyle ilgili atılacak her adımda, bu caddeyi her gün yaşayan, burada çalışan ve üreten esnafın görüşlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Bozkurt, “Hedefimiz Salamis Yolu’nu yalnızca araçların geçtiği bir cadde değil; esnafın güçlendiği, yayaların rahatça hareket ettiği, ulaşımın düzenli işlediği çağdaş bir şehir caddesi olarak ele almak.” dedi.

Bozkurt, Salamis Yolu’nda yapılacak planlamaların yalnızca trafik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de işaret ederek, yaya hareketliliğinin, erişilebilirliğin, otopark ve ulaşım düzeninin, ticari yaşamın ve kentsel çevrenin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade etti.

Caddenin mevcut ekonomik ve sosyal yapısının korunarak geliştirilmesinin önemine de değinen Bozkurt, alınacak kararların bölgenin günlük yaşamını bilen esnaf ve kullanıcılarla birlikte şekillendirileceğini kaydetti.