Televizyon tarihinin en karanlık suç kurgularından biri bu kez sınırları aşıp korkutucu bir gerçeğe dönüştü. Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur kentinde yaşanan akılalmaz olayda, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki bir genç, izlediği dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinden esinlenerek evinde gizli bir kimyasal deney ortamı kurdu. Genç öğrencinin sıradan bir merakın ötesine geçerek ölümcül kimyasallarla temas kurması, güvenlik birimlerinin radarına takıldı.

Yerel basından Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), bünyesindeki otomatik takip sisteminin şüpheli kimyasal aramalara ilişkin alarm vermesi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, film sahnelerini aratmayan bir mini laboratuvar düzeneğiyle karşılaşıldı.

Algoritmik zehir formülü: Yapay zekadan ölümcül tavsiyeler

Soruşturmanın seyrini değiştiren asıl gizemli detay ise dijital ayak izlerinde ortaya çıktı. Şüphelinin, "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" üzerine yapay zekadan adım adım taktik ve yöntem desteği aldığı saptandı. Sanal zekanın yönlendirmeleri doğrultusunda hareket eden gencin, hem yurt içindeki tedarikçilerden hem de yurt dışı kaynaklardan özel kimyasal maddeler sipariş ettiği belirlendi.

Elde ettiği bileşenlerle babasını hedef alan zehirli bir karışım hazırladığı ve bu ölümcül sıvıyla babasını zehirlemeye çalıştığı öne sürülen 17 yaşındaki zanlı, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Dijital ayak i̇zleri mercek altında

Akciğer kanseri olan bir kimya öğretmeninin uyuşturucu üretimine girmesini konu alan ABD yapımı Breaking Bad dizisinin trajik bir suç girişimine ilham kaynağı olması ülkede şok etkisi yarattı. NCCIA yetkilileri, evde ele geçirilen tehlikeli kimyasalların tam niteliğini, şüphelinin karanlık ağ (Dark Web) ve açık internetteki tüm bağlantılarını deşifre etmek üzere geniş çaplı adli inceleme başlattı.