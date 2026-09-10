Petrol, Brent ham petrolünün varil başına 100 dolar seviyesini aşmasının ardından perşembe günü yatay seyretti.

Yatırımcılar, altı ay önce başlayan savaşın ardından İran ve ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik en büyük saldırılarını gerçekleştirmesiyle arz kesintilerinin daha da derinleşmesine hazırlanıyor.

Brent petrol yüzde 0,1 gerileyerek 101,10 dolar oldu. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 artışla 96,24 dolardan işlem gördü.

Brent fiyatları, ABD ile İran arasında saldırıların sona erdirilmesine yönelik kalıcı bir anlaşmaya varılamaması ve çatışmaların ayın ilerleyen günlerinde yeniden başlamasının ardından, ağustos başında gördüğü düşük seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

İran çarşamba günü, ABD’nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiye saldırdığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları da yeni saldırılara karşılık vereceğini ve tepkisini tırmandıracağını bildirdi.

ANZ analisti Daniel Hynes, müşterilere gönderdiği notta, karşılıklı saldırıların Basra Körfezi’nden petrol akışlarının öngörülebilir gelecekte kesintiye uğramaya devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.

Körfez petrol ihracatı için alternatif güzergahlar üzerindeki baskı da artıyor. İran’la bağlantılı Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması, Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatlarını tehdit ediyor.

OCBC analisti Christopher Wong, Hürmüz Boğazı’ndan fiilen ne kadar petrol çıktığına ilişkin belirsizliğin ve deniz taşımacılığındaki kesintilerin fiziksel petrol piyasalarını sıkı tutarak petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini desteklediğini söyledi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) de çarşamba günü, Orta Doğu’dan arzın azalması nedeniyle küresel petrol stoklarının gerilemesini gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminlerini yükseltti.