Petrol, OPEC+’nın dört gün boyunca önemli bir çevrimiçi toplantıyı ertelemesinin ardından işlemcilerin üretim planlarına dair daha fazla ipucu beklemesiyle istikrarlı seyretti.

Brent ham petrolü, Perşembe günü sınırlı bir artışın ardından varil başına 73 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 69 dolar seviyesinde.

Üretici grubu, 5 Aralık’ta çevrimiçi bir toplantıda piyasayı bir aşırılığa sürükleyebilecek arzı canlandırmaya başlayıp başlamamayı görüşmeye hazırlanıyor. Delegeler bu haftanın başlarında hareketin ertelenmesi için görüşmelerin başladığını söyledi.

Ham petrol, Ekim ayının ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor ve art arda haftalık kazançlar ve kayıplar arasında gidip geliyor. Öte yandan petrol fiyatları, Orta Doğu’daki dalgalanan jeopolitik gerginlikler, en büyük ithalatçı Çin’deki azalan talep ve Başkan seçilen Donald Trump’ın yaklaşan politikalarının Rusya ve İran’dan gelen arzı etkileyip etkilemeyeceği endişeleriyle sarsılıyor.

Singapur’daki Saxo Markets Pte’nin başyatırım stratejisti Charu Chanana, “Ham petrol piyasası talep ve jeopolitik gelişmeler konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bunlar, piyasa aşırı arzıyla birlikte, OPEC+’nın gönüllü üretim kesintilerini sona erdirmesi konusunda şüpheleri artırıyor.” dedi.