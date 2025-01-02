Köşe yazarı Vatan Mehmet’in bugün mahkemeye çıkarılmasına ilişkin polisten açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“4.11.2024 tarihinde, Vatan Mehmet (E-43), "X" Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından, BRTK Müdürü Meryem ÖZKURT ile ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı, paylaşımın kaldırılması konusunda telefoniyen yaptıkları görüşmeyi izinsiz olarak ses kaydı alıp, ses kaydı aldığını X hesabından da duyurmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Mehmet 2.01.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.”