BRTK’dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu başkanlığına oy birliğiyle Özdemir Tokel seçildi. Siyasal iletişim uzmanı olan Özdemir Tokel bir süredir yönetim kurulunda görev yapıyordu.