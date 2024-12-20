Kadri Bürüncük, Ankara’da Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı’na katılarak etkinliğin öne çıkan oturumlarını takip etti ve sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. Bürüncük, etkinliğin ardından Türkiye’nin dijital dönüşüm süreçlerinin yönetildiği kritik merkezlerden biri olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Kampüsü’nde temaslarda bulundu.

BTHK Başkanı Bürüncük, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin dijitalleşme süreçlerinde iş birliğini artırma potansiyelini ele aldı. Görüşmeye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katılarak, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen bilişim, iletişim, bilgi teknolojileri ve haberleşme sektörlerine ilişkin projelerde gelinen aşamalar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİNDE YENİ UFUKLAR

Üçlü görüşmede, KKTC ile Türkiye arasında yürütülen bilişim projelerinin sürdürülebilirliği ve bu projelerin bölgesel etkileri üzerine yoğunlaşılırken, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelerin planlanması da gündeme geldi. Türkiye’nin iletişim altyapısındaki yenilikçi yaklaşımlarının ve KKTC’ye bu süreçteki katkılarının tartışıldığı toplantıda, dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandıracak yeni fikirler üzerinde duruldu.

BTHK Başkanı Bürüncük, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, KKTC’nin bilişim ve iletişim teknolojileri alanında altyapısını daha da güçlendirerek, “Türkiye ile bu alandaki iş birliğimiz, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Bürüncük, yapılan görüşmelerin sektördeki mevcut sorunlara çözüm bulma ve yeni fırsatlar yaratma adına önemli olduğunu vurguladı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PERSPEKTİF

Kadri Bürüncük’ün katıldığı 41. Ulusal Bilişim Kurultayı da sektördeki yeniliklerin ve gelecekteki trendlerin değerlendirildiği önemli bir platform olarak dikkat çekti. Kurultay kapsamında, yapay zeka, dijital dönüşüm, 5G teknolojileri, siber güvenlik ve blockchain gibi güncel konular ele alınırken, KKTC’nin bu alanlarda sağladığı katkılar ve uluslararası düzeyde iş birliği imkanları gündeme geldi.

Bürüncük’ün temasları sırasında, Türkiye ve KKTC arasında teknoloji transferi, insan kaynağı geliştirme ve ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi somut iş birliği alanlarının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin, KKTC’nin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacağına dikkat çekildi. Bürüncük, Ankara’daki temasları sırasında ayrıca TÜRKSAT, Türk Telekom ve ULAK Haberleşme A.Ş.’yi ziyaret etti.