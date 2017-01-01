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Bu bitkilere dikkat edin!

Bu bitkilere dikkat edin!

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Vatandaşların bilinçlenmesi ve gelişigüzel bitki kullanımının azaltılması için yayınlanan yeni listede şunlar yer aldı.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Teke Otu: Kapsüller ve tabletler değişik dozajlarda satılmaktadır. Yüksek dozlarda kullanımı terlemeye ya da hararete neden olabilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Çakşır Otu: Yüksek dozlarda kullanımı huzursuzluk, başağrısı, diyare, gaz gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları ve dudaklarda şişmeye neden olabilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Şahtere: Safra kanalı tıkanıklıklarında, safra taşı olanlarda ve safra ile ilgili başka rahatsızlıklarda ayrıca hepatitte kullanımı tavsiye edilmemektedir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Altınmühür: Böbrek rahatsızlıklarında, midede gelişen hastalıklarda, yeni doğanlarda, hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Kokulu Yonca: Deride enflamasyon, varis, duyarsızlaşma, bacaklarda ani şişkinlik oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Zerdeçal: Safra kanalı tıkanıklıklarında kullanılmaz. Safra taşı olması durumunda doktor kontrolü gerektirir. Mide ülserinde kullanılmaz.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Hiyarşembe: Doz aşımı durumunda kramp benzeri şikayetler ve etki oluşabilir. Uzun süreli kullanılmada başta potasyum olmak üzere elektrolit kaybına neden olabilir. Bu durum bağırsak sorunları, kas güçsüzlüğü, ödem ve kemik erimesine neden olabilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Sinameki: Aşırı dozda sıvı dengesizliğine yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bağırsak tıkanıklığında, iltihaplı bağırsak hastalıklarında apandisitte ve elektrolit eksikliğinde kullanılmamalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Arnika: Alerjik kişilerde kullanılmamalıdır. Göze ve hasarlı deriye uygulanmamalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Paprika: Hipotermi, uzun süre yüksek dozda gastrit, böbrek ve karaciğer bozuklukları ve etkileri görülebilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Yulaf: Protein içeriği ile ilgili veriler mevcut olmadığından çölyak hastalığı olan kişilerce dikkatli kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanımını etkileyebileceğinden kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Akdiken (Cehri): Uzun süreli kullanım özellikle potasyum kaybına neden olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Yüksek dozda kullanım böbrek iritasyonuna neden olabilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Kedi Otu: El titremesi, bitkinlik, kramp, göğüs sıkışması gibi durumlara yol açtığı görülebilir.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Ayı üzümü: Bulantı, kusma, aşırı duyarlık gösterebilir. Bir haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.


Bu bitkilere dikkat edin!

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Ökse Otu: Baş ağrısı, hipotansiyon, yüksek ateş, göğüs ağrısı, alerjik reaksiyonlar, titremeler, koma ve halusinasyon görülebilir.


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