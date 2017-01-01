Bu bitkilere dikkat edin!

Hiyarşembe: Doz aşımı durumunda kramp benzeri şikayetler ve etki oluşabilir. Uzun süreli kullanılmada başta potasyum olmak üzere elektrolit kaybına neden olabilir. Bu durum bağırsak sorunları, kas güçsüzlüğü, ödem ve kemik erimesine neden olabilir.