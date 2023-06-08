Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Değirmenlik ve Gemikonağı’nda bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

DEĞİRMENLİK’TE 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Değirmenlik'te bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı olarak açıklandı.

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GEMİKONAĞI’NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle bugün Gemikonağı Sanayi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması kapsamında 09.00-12.00 saatleri arasında, Gemikonağı Sanayi bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.