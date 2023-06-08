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Koyun-keçi çiçek hastalığı ile ilgili aşılama tamamlandı

Koyun-keçi çiçek hastalığı ile ilgili aşılama tamamlandı

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı olarak açıklandı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Değirmenlik'te bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK ), Değirmenlik ve Gemikonağı ’nda bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

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