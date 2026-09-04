Karakuş Öz yazdı…

Yatak batar mı insana?

Normalde batmaz.

İnsan yatağına girer, başını yastığa koyar ve günün bütün yorgunluğunu orada bırakır.

Ama bazı geceler vardır… Yatak vardır, uyku yoktur.Yastık vardır, huzur yoktur.

Gözler kapanır ama zihin susmaz.

Batıyor işte…

Gemi kazasından sonra hepimiz biraz böyle olduk.Ne yaptığımızı tam olarak bilmiyoruz.

Televizyonu açıyoruz, haber bekliyoruz.

Telefonu elimize alıyoruz, yeni bir bilgi var mı diye bakıyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz, bir gelişme olmuş mu diye kontrol ediyoruz. Sonra telefonu bırakıyoruz. Bir dakika geçiyor…Tekrar elimize alıyoruz.

Çünkü hepimiz , kötü bir haberden bile önce belirsizlikten yoruluyoruz. Günlerdir kayıp vatandaşlarımızdan gelecek güzel bir haberi bekleyen aileleri düşünün. Onların yatağı nasıl batar?

Onların gecesi nasıl geçer?

Bir kapı sesi…Bir telefon…

Bir ambulans sesi…

Her şey, yeniden bir umut ve korku arasında gidip gelmek demek. Bizler uzaktan izliyoruz. Onlar ise hayatlarının en uzun bekleyişini yaşıyor.

İşte bu yüzden bu facia sadece denizde yaşanmadı. Karaya da vurdu.

Evlerimize girdi. Sofralarımıza oturdu.

Uykularımıza girdi. Konuşmalarımızın arasına girdi. Çocuklarımıza sarılırken aklımızdan geçti.

Sevdiklerimizi uğurlarken içimize bir korku bıraktı.

“Ya bir gün benim başıma gelirse?”diye.

İnsan böyle zamanlarda hayatın ne kadar kırılgan olduğunu daha iyi anlıyor.

Bir sabah evinden çıkan insanın akşam geri dönmeyebileceğini… Bir telefonun hayatı ikiye bölebileceğini….Ve bazen insanın elinden sadece beklemek ve dua etmek geldiğini…

Bu yüzden bugün hepimizin biraz daha sakin olması gerekiyor.

Bilgi kirliliğine kapılmadan…

Duyduğumuz her şeyi gerçek kabul etmeden… Ailelerin acısını daha da büyütecek paylaşımlardan uzak durarak…

Çünkü bazen bir paylaşım, bizim için yalnızca birkaç saniyelik bir sosyal medya hareketidir. Ama bir aile için o paylaşım, hayatının en ağır cümlesi olabilir.

Şimdi hepimizin yapması gereken belli bence. Kayıplarımız için umut etmek.

Ailelerin yanında olmak.

Doğru bilgiyi beklemek. Ve en önemlisi, insanlığımızı kaybetmemek.

Çünkü bugün hepimiz aynı denizin kıyısındayız. Kimimiz kıyıda bekliyor.

Kimimiz haber bekliyor.Kimimiz dua ediyor.

Kimimiz gözyaşını içine akıtıyor.

Ama hepimizin yüreğinde aynı cümle var.

Belki de bu yüzden geceleri yataklarımız batıyor.Çünkü aklımız yastıkta değil…

Denizde kalanlarda.Ve bazı geceler insan uyumaz. Sadece gözlerini kapatıp bir mucize bekler.Yatak batıyor işte…

Çünkü bazı acıların yatağı yoktur.

Bazı acılar insanın içine sığmaz.

Ve bazı geceler…

Sabahı yalnızca umut getirir…

KARAKUŞ