Bu haberi okumadan düğün yapmayın!

Boğa: Bu burcun kadınları gelinlik ve törenler için hiçbir masraftan kaçınmaz. Yiyecek, içecek ve masa düzenlemelerine kadar her şeyin mükemmel olması için elinden geleni yapar. Boğa burcu Venüs tarafından yönetilen bir burç olduğu için romantizm dozunun yüksek olması kaçınılmazdır. Buna uygun çarpıcı bir gelinlik seçmeye çalışır.