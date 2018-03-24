Bu haberi okumadan düğün yapmayın!
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Düğünler hayatımızın en güzel anı olması gerekirken bazen çılgın anlar da yaşanabilir. Koç'lar heyecanlı ve tutku dolu bir düğün isterler. Aslan'lar kraliyet ailesine yakışan bir düğün isterken Oğlak'lar geleneksel bir düğün arzu ederler. İşte bu anların olasılıkları ve burcumuza göre düğünümüzün detayları... (Dinçer Güner)
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Koç: Bu yüksek heyecan ve tutku dolu günde tansiyonun yüksek olacağı aşikardır. Kimse bir Koç kadınının evlilik hazırlığının perde arkasında kaos yaşandığını bilmez. Mükemmellik ve kusursuzluk arayışı en çarpıcı gelinliğin seçiminde de ortaya çıkacaktır.
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Bir Koç kadınının hayatında evlilik töreni en önemli duraklardan biridir. Çılgın anlar: Bu burcun gelinlerinde zaman zaman öfke nöbetleri ortaya çıksa da bunun süresi çok kısa olacaktır. Başladığı gibi biter.
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Boğa: Bu burcun kadınları gelinlik ve törenler için hiçbir masraftan kaçınmaz. Yiyecek, içecek ve masa düzenlemelerine kadar her şeyin mükemmel olması için elinden geleni yapar. Boğa burcu Venüs tarafından yönetilen bir burç olduğu için romantizm dozunun yüksek olması kaçınılmazdır. Buna uygun çarpıcı bir gelinlik seçmeye çalışır.
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Törende çekilecek fotoğrafların dergi kapaklarına uygun olacak kadar çarpıcı olmasına dikkat eder. Çılgın anlar: Üst düzey bir tören olabilmesi için iyi para ödemek ve kesenin ağzını mümkün olduğunca açmak durumundadır.
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Başak: Her ayrıntı Başak gelini için önemlidir. Davetliler gelene kadar o peçeteler katlanmış şekilde davetli masalarına yerleştirilmelidir. Her ayrıntının sade ve mükemmel olması gerekir. Onun talimatları harfi harfine takip edilmelidir. Başak kadını tarzı budur. Düğün organizasyonunun pratiklikten çok karmaşık olmasına dikkat eder.
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İkizler: İkizler burcu kadını diğer insanların en iyi yaptıklarını inceler ve kendi düğününde de bunların olabilmesi için çaba gösterir. Organizasyonda yer yer yaygara çıkartıp küçük atışmalara girebilir. Aslında bu burç kadının kendi düğününde bile niyeti, eğlenmek, günün heyecanından zevk almak ve törene katılanlar için unutulmaz fırsatlar yaratmaktan emin olmaktır.
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Tarz olarak sade, zarif ve ilginç tasarımlara yönelebilir. Çılgın anlar: İkizler kadınının yaramazlık yapmaya müsait doğası sayesinde, tören sırasında küçük kaybolmalar ve gecikmeler meydana gelebilir.
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Yengeç: Bu burcun kadınlarının düğün törenleri duygu yüklü olacaktır. Daha sonra ise ihtişamlı bir parti yapılmasını arzu eder. Unutulmaz zarafeti ile düğün sahnesi belirli bir ambiyansa sahiptir. Özel oturma düzenleri ile tüm davetlilerin kaynaşmasına dikkat eder ve herkesin kendisini rahat hissetmesine özen gösterir.
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Törendeki menü ile bizzat kendi ilgilenmek ister. Özellikle içki ve yemek kültürüne uygun bir davet organize etmek ister. Çılgın anlar: Tören planında son anda meydana gelen değişiklikler bu burç kadınının zihnini bulandırıp strese düşmesine neden olacaktır.
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Aslan: Aslan burcu kadınını düğün konusunda etkilemek ve tatmin etmek için büyük, şatafatlı ve pahalı olmak zorundasınız. Aslan gelinleri şehirdeki en sıcak mekanda dünya evine girmek ister. Seçtiği gelinlik moda dergilerinin en güncel ve çarpıcı modellerinden çıkmış olmalıdır.
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Davetliler arasında gazetecilerin olması ve arada onlara demeç vermek bile arzu ettiği bir durumdur. Çünkü günün en önemli ve sahnede olan kişisi odur. Çılgın anlar: Tören için profesyonel bir ekiple çalışmalıdır. Aksi halde otoriter bir diva gibi davranıp kriz çıkarmaya müsaittir.
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Bu karmaşıklık arasında eksiksiz ve detaylara dikkat edilmesi olmazsa olmazları arasındadır. Çılgın anlar: Hata bulduğu her konuda gözyaşı dökmeye ve kapris yapmaya eğilimlidir. Övgü almadığı taktirde yüzüne geçici ve yapay bir gülümseme oturacaktır.
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Terazi: Düğün bu burcun kadınları için enfes bir olaydır. Çiçekler ve müziklere kadar her şey mükemmel koordine edilmektedir. Venüs tarafından yönetilen bu sevgi ve güzellik tanrıçası, düğün ve resepsiyon dışında her bir detay için sahne kurgular.
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Yumuşak ve kadınsı tasarımlar, davetlilerin ruhuna dokunan aşk şarkıları, kalp ve yaprak efektleri Terazi gelininin düğünü için olmazsa olmazlardandır. Zorlanacağı konu davetli listesinin hazırlanmasıdır. Çılgın anlar: Bu hayatındaki en değerli gündür ve herkese ayrı ilgi göstermek için zaman kısıtlıdır.
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Akrep: Bu burcun kadınları düğün törenlerinde duygu ve insan yoğunluğu arzu eder. Törene girdiği anda herkesi dokunarak selamlamak ister. Renkler, ruha dokunan müzik ve ses düzeni arzu eder. Törene katılan yakınlarının nüfuslu olmasına dikkat eder.
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Akrep burcunun tarzı egzotik ve çekicidir. Bu tarz gelinlik seçimine yönelir. Bu en muhteşem düğün töreninde, zengin ve ünlü kişilerin bulunmasını arzu eder. Çılgın anlar: Kendi bildiği organizasyona uyulmasını ister. Bu konuda tartışma ve pazarlık beklenemez. Aksi halde öfkesiyle başa çıkmak zorlaşabilir.
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Yay: Bu burcun kadınları eğlenceli, aynı zamanda egzotik ve sofistike bir düğün sahnesi arzu eder. Kır düğünleri yahut plaj kenarında organize edilen bir düğün Yay gelinlerini mutlu eder. Biraz olsun mistisizmi canlandıracak bir kurguya ihtiyaç vardır.
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Oğlak: Bu burcun gelinleri mantık ve organizasyona çok önem verir. Ayrıca düğün için gerekli tüm etkenlerin bütçesini bilmek kendisi için önem taşır. Törene gelecek davetli listesindeki kişilerin konaklamalarından transferlerine kadar planlanmalıdır. Modern ancak geleneksel bir tarza sahiptir.
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Mumlar veya sis efektleri bezeli bir ortam hoşlarına gidebilir. Çılgın anlar: Organizasyonda risk oluşturan konular önemsizdir. Ancak herhangi bir aksaklıktan oluşacak sorunun bedelini mutlaka birileri ödeyecektir.
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Tüm düğün töreni şık ve klas bir planlamanın ürünü olmalıdır. Kaliteyi uygun bütçeyle birleştiren bir düğün organizasyonu gerekir. Çılgın anlar: İstediği etkenlerin gerçekleşememesi karşısında hayır cevabına tahammül edemez. Planladıklarının hepsi bir şekilde karşılanmalıdır.
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Kova: Bu burcun kadınları hem yaratıcı hem de uçuk gelinlerdir. Düğün organizatörünün sıra dışı öğelerle ortamı hem renklendirmesi hem de eğlendirmesi gerekir. Gelinlikten davete kadar orjinallik ve yaratıcılık şarttır. Sıradan ve ortalama bir düğün töreni kimseyi tatmin etmeyecektir.
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'Elimizde bu vardı, bunu uyguladık' cevabı alacak bir gelin olamaz. Çılgın anlar: Bu burcun gelinlerinin en özel ilgi alanlarını keşfedemeyen bir organizasyon soğuk ve sıkıcı yaftası yapıştırılmaya layıktır.
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Balık: Bu burcun kadınları eğer gelin olacaklarsa, bir prenses veya bir Sindirella düğünü tadında bir organizasyon isterler. Romantik, mistik ve de kaprisli bir gelin olacaktır. Dolayısıyla kristaller, parlak ve çarpıcı efektler bu organizasyonun olmazsa olmazlarındandır.
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Bir Balık kadını için düğün organizasyonu en büyük aşk hikayesinin törenidir ve kusursuz olmalıdır. Her bir ayrıntıda bunun bir aşk evliliği olacağını göstermek ister. Çılgın anlar: Her düğün organizatörünün bu Balık gelinlerinin fikirlerini eksiksizce dinlemesi gereklidir. Arzu ettikleri olmazsa tören iptal bile olabilir.