Haftalık trafik bültenine göre 17-23 Ağustos arasında meydana gelen 45 kazanın 15'i yaralanma ile sonuçlandı. Kazalarda toplam 1 milyon 870 bin TL hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa, 16, Gazimağusa 11, Girne 11, Güzelyurt 3, İskele 4

Bahse konu dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise 18 bin 594 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 3 bin 153 araç sürücüsünün rapor edildiği, 226 aracın trafikten men edildiği ve 13 sürücünün de tutuklandığı ifade edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle: "Süratli araç kullanmak 1109, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 315, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 148, muayenesiz 129, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 109, trafik levha ve işaretlerine uymamak 99, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 95 ,alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 81, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 27, tehlikeli sürüş 25, dikkatsiz sürüş 25, trafik ışıklarına uymamak 21, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 20, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 10, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 9, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 4, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 3, diğer suçlardan 924"