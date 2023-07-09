KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Uzun süredir aradığınız huzuru bu hafta bulmaya gayret edin derim. Daha olumlu ve iyimser bir psikoloji içinde elbette Polyanna gibi dolaşın demiyorum, ama aşırılıklara az da olsa eğiliminiz olduğu için kendinizi dizginlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü kullanılma ve iyi niyetinizin suistimal edilme olasılığı var. İşin özü koruyun kendinizi.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu haftanın maddi, manevi şanslı burçlarından biri de siz olabilirsiniz. Yeter ki içinizden geçen duyguları fazla abartmayın ve oturup kalkıp ağlaya, güle kararlar almayın. Yani işin gerçeği kendinizi biraz daha tarafsız ve sakin dinleyin. Spor yapmak ve fiziksel gerçekliğinizi daha da iyi bir hale getirmek için ideal bir hafta.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu haftayı, iletişim kazalarından uzak bir biçimde geçirdiğiniz takdirde sorun yaşamayacağınızı söylemem mümkün. Özellikle mahkeme işleri, hele avukatlarla, sizi temsil edecek olan kişilerle olan iletişiminize ciddi bir biçimde dikkat etmeniz gerekebilir. Bu anlamda işlerinizin kolay ilerlemesi için sakin olmaya gayret edin.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Kırıcı sözlerden ve çevrenize ağır eleştirilerden kaçındığınız takdirde iyi bir hafta sizi bekliyor. Özellikle çalışma hayatınızda iş arkadaşları veya ortaklarınızla yeni bir düzen, sistem geliştirmeniz sizin pek hayrınıza durmakta. Birikmiş işlerinizi toparlamak için ideal zamanlar. O nedenle kolları sıvamanızda fayda var. Hadi, kaldırın o narin vücudunuzu!

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Artık bu hafta aşk kapınızı çalsın, değil mi? Çalmıyorsa da çaldırmanın bir yoluna bakın derim. Uzun süredir tekdüze ilerleyen bir hayatın içinde olduğunuz çok açık, o nedenle bu hafta bir partneriniz varsa ilişkinizi renklendirin. Keza, kimse yoksa da çevrenize biraz bakın ve insanlara şans tanıyım derim. Gökyüzü bu anlamda gayet iyi duruyor.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Kendinizi bu hafta biraz kalabalıklar arasında kaybolmuş hissedebilirsiniz ve bu kalabalıklar da yabancı bir kalabalık olmayacaktır. Kendinizi mümkün mertebe ailenizle ve yakınlarınızla daha iyi ilişkiler kurmak konusunda kararlı bir konumda tutmanızda fayda var. İlişkileri sabote edecek olan akrabaları durdurmayı bilmelisiniz.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Patron veya iş yaptığınız yönetici vasfındaki insanlarla olan ilişkinize hayli dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta durduk yerde bir konuşmanın tartışmaya dönmemesine gayret edin derim. Çünkü kontrolsüz tepkiler gösterme olasılığı sizin için açıkçası bu hafta yıkıcı olabilir. Ve ayrıca sağlık konusunda kan ve kanla ilgili hastalıklara dikkat etmeniz sizin hayrınıza.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Yurt dışı veya akademik konularda meseleleriniz varsa bu hafta çarpıcı gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Şaşırmayın! Ama para konusunda açıkçası hiç de fena bir haftada değilsiniz doğrusu. Önünüze gelecek olan fırsatları doğru bir biçimde değerlendirmenizde fayda var. Kendinizi bu hafta daha güçlü gösterin ve gücünüzü kullanın.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Evet, haftanın aşk kelebeği sizsiniz gibi duruyor. Bu anlamda enteresan başlangıçlar, gelişmeler neden olmasın. Elbette güzel gelişmelere biraz da sizin yardımcı olmanız gerekecek. Her şeyi de şansa bırakmamalı, değil mi? Bu anlamda keyifli günler yaşayabilirsiniz. Kendinizi şöyle bir bakıma almanız gerekebilir.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Maddi anlamda bu hafta gerginlikten uzak kalmanız gerekecek. Önümüzdeki zamanlarda yolunuz tam olarak açılıp sizi gülümsetecek fırsatlar önünüzde açılabilir. Olabildiğince kendinizi maddi konularda özellikle koruma altına almanızda fayda var. Olur olmadık birilerinin sizin maddi durumunuzu didiklemesine müsaade etmeyin derim.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın sosyal yaşam sevgi pıtırcığı sizsiniz gibi duruyor. Kendinizi biraz oradan oraya koştururken görebilirsiniz. Partiler, toplantılar yakın akraba, eş dost dolanıp durmanız pek muhtemel. Fakat bu süreçte sağlık konusunu da elden bırakmamanızda fayda var. Önünüzde kendinizi toparlamak için iyi bir hafta duruyor. Kullanın bunu.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Tam hız kendinizi koştururken bulacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Hem telefon trafiğiniz hem de yüzyüze görüşmeleriniz hayli fazlalaşabilir. Tabii bu süreçte iletişimde yer yer sıkıntılar da yaşamanız olası. Bunun yanında ailenizden birileri size ekstradan angarya yükleyebilir. Başa gelen çekilir psikolojisine girebilirsiniz. Yapın, geçsin gitsin!