KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, ilk kez bir canlı yayına çıkarak elektrikte yaşanan sıkıntılar hakkında sorularımızı samimiyetle yanıtladı…

Öncelikle kendisine nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum…

Elektrik bu ülkenin temel sorunlarının en başında yer almaktadır…

21. yüzyılda dünya galaksiler arası yolculukları konuşurken, yaşanabilir diğer gezegenleri araştırırken, dünya etrafında fırıl fırıl uydular döndürürken biz dönüşümlü elektrik kesintilerini konuşuyoruz…

Sorsan dünyanın en medeni ve modern insanlarıyız…

Ama elektriğimiz yok…

Genel Müdür Aydın programda ciddi anlamda altyapı eksiklikleri olduğunu ancak kuruma yatırım için ihale sürecinin başlatıldığını ve bu konuda hızlı davranmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi…

Umuyorum ki Sayın Aydın’ın dediği gibi bu süreçler “Hızlı” bir şekilde tamamlanır ve senelerdir konuştuğumuz bu dönüşümlü kesintiler artık son bulur…

Çünkü gerçekten insanlara gına geldi…

…

Diğer bir konusu ise enterkonnette sistem ile Türkiye’ye bağlanmak…

Burada hedef 5 yıl... Bir yıllık süreçte fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından da projelenin hayata geçirilmesi için girişimlerin başlaması bekleniyor…

Yılın neredeyse 320 gününü güneşle geçiren bir ülke olarak güneş enerjisini kullanamamak gerçekten çok üzücü…

Enterkonnekte sistem ile işte bu kanayan yara son bulacak…

Dahası rüzgâr enerjisi ve diğer enerji çeşitlerini de hayata geçirebileceğiz…

Enerji sorunun çözülmesi demek sanayiden tarıma kadar her anlamda teknolojiyi daha iyi kullanarak verimliliği artırmak demektir…

Üretimdir…

Kalkınmaktır…

O nedenle enterkonnekte sistem ile anakaraya bağlanmak KKTC için hayati anlam taşımaktadır…

Hatta dönüm noktası olacaktır…

…

Ancak her alanda olduğu gibi bu konuda da “Her şeye karşıcılar” çıktı sahneye ellerinde tencere tava kıyamet koparıyor…

Üslup ve had sorunu olan bu kişilerin gazı ile de sevgili EL-SEN açıklama üstüne açıklama yaparak tabi ki “Karşı bir duruş” sergiliyor…

Ancak ne yazık ki EL-SEN halk desteğini Kamu İhale Yasa Tasarısının mecliste görüşüldüğü sırasında yaptığı eylemde kaybetti…

Ve daha da üzücüsü kendilerinin yaptığı eylem nedeniyle diğer sendikalar da eylemlerdeki etkinliğini kaybetti…

Artık halk sendikaların eylemlerine destek göstermiyor, tepki koyuyor…

Evet… EL-SEN bunu başardı…

…

Birkaç gün önce EL-SEN kendi resmi sayfasından yayımladığı video ise çok ilginç…

Neden o kayıt alındı? Hangi amaçla?

Hedef polis miydi yoksa KIB-TEK yönetimi mi? Yoksa ikisi birden mi?

Bu videoda yasalar çiğnenmiş midir çiğnenmemiş midir?

EL-SEN gerçekten samimi midir?

Umuyorum ki bu sorularıma yanıt veren biri çıkar…

KIB-TEK Genel Müdürü’ne bu görüntüleri de sorduk…

Aydın, personellerin santrallere girişinde herhangi bir engel olmadığını, El-SEN üyesi çalışanlardan değil, dıştan gelecek herhangi bir sabotaja karşı bu önlemin alındığını belirtti…

Sabotaj…

13 Nisan tarihinde Teknecik Elektrik Santrali’nde bir “Sabotaj” yaşanmıştı…

Bu yaşanan travma nedeniyle polisin santrallerde önlem alması gayet normal…

Her elini kolunu sallayanın da santrallere girememesi çok normal…

Dünyanın diğer ülkelerinde güvenlik güçleri santralleri 24 saat korur…

Bizde de böyle olması gerekir…

Bir arıza varsa da hangi personellerin görevlendirilerek oraya gideceği önceden kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir…

Yani güvenlik daha da artırılmalıdır ki bir “Sabotaj” daha yaşanmasın ve vatandaş mağdur olmasın…

Bu da buradan KIB-TEK yönetimine tavsiyemdir…

…

Dalman Aydın EL-SEN’den ihraç edildi…

Nedenini kendisine sorduğumda çok ilginç bir yanıt aldım…

“Bana kişisel saldırı var, herhalde beklentilerini karşılamadım, sorun odur” dedi. Beklentinin ne olduğunu sorduğumda ise “Terfilerle ilgili benden ayrıcalık beklediler ancak ben bunu gerçekleştirmedim” yanıtını aldım…

EL-SEN’in bu iddiaya yanıt vermesi gerekmektedir…

Bu kadar yaygarayı gerçekten “Halk” için mi yoksa “Kendiniz” için mi kopardınız?

Eğer Sayın Aydın’ın bu söylemi doğru ise bence o sendikadan ve yönetimden istifanızı sunun…

Kendinizi bu toplum önünde daha fazla küçük düşürmeyin…