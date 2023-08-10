Lefkoşa’da bazı sokaklara bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 14.00-17.00 saatleri arasında Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Yenişehir trafik ışıkları ile Deniz Plaza arasında kalan bölge ile Recep Mustafa Sokak ve civarında elektrik kesik olacak.

Lefkoşa Yenişehir'e elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 arasındaki kesintiden Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Yenişehir trafik ışıkları ile Deniz Plaza arasında kalan bölge etkilenecek.

Edremit çevre yolu çemberi civarına elektrik verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Edremit çevre yolu çemberi civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.