Karakuş Öz yazdı…

Benim cevabım onaylama makamı…

Soruyorum sizlere koltuk aynı koltuk değil mi arkadaş? Peki sistem aynı sistem değil mi? Bence o da aynı. Koltuğun üzerinde kim oturduğu ne kadar önemli? Ha Ahmet oturdu , ha Mehmet. Amaç aynı şeye hizmet etmek değil mi?

Koltuk değişmediği sürece (sistem) hiç bir şey değişmeyecek. Kaç insan geldi geçti o koltuklardan , ne değişti hiç bir şey. Hatta bence koltuğa geçen değişti. Koltuğa geçmeden duyduklarımız.

Yapacağız , çözeceğiz,değiştireceğiz.Bu kez farklı olacak. Peki seçim bittikten sonra? Valla da biliyoruz , billa da biliyoruz ne olacağını. Aynı terane devam edecek. Yine kalacağız, hayat pahalılığıyla, trafikle, yollarla, sağlıkla, eğitimle, altyapıyla ve günlük yaşamın onlarca sorunuyla baş başa . Yemeyin bizi de bu böyle geldi , böyle gider be gardaş.

Ben soruyorum , geçen seçimde ne söz verdiniz? Siz daha iyi bilirsiniz. Peki Hangisini yaptınız? Hangisini yapamadınız?

Neden yapamadınız?

Ve şimdi neden yeniden yetki istiyorsunuz?

Bu soruların cevabını ben istiyorum , benle birlikte tüm vatandaşlar da. Bunu istemek kimseye karşı olmak değildir.

Tam tersine, bence o sürekli ağzınızdan düşürmediğiniz demokrasinin gereğidir.

Çünkü bence oy vermek bir teşekkür değildir.Bir alışkanlık hiç değildir.

Hele de birilerine verilmiş ömür boyu açık çek asla değildir kıravatlılar.

Oy yetkidir. Bir süre için birilerinin işini layığı ile yerine getirmesi için verilen yetkidir bence. Ve en basiti ben de bir vatandaş olarak verdiğim yetkinin hesabını soruyorum. Kızmayın kıravatlılar.

Şimdi yaklaşan bir seçimimiz var. Biz seçmenler kendimize şunu soruyor muyuz?

Ben gerçekten seçim mi yapıyorum?

Yoksa önüme konulan o listeyi , o ismi veya parti amblemini yalnızca onaylıyor muyum?

Be arkadaşlar , demokraside son sözü siyasi partiler değil, vatandaş söyler, bizler söyleriz , sizler söylersiniz.

Bence sandığın asıl anlamı bu olmalı. Hani hep diyorsunuz ya sandıktan irade çıkacak. Hey yavrum hey hepsini nasıl da ezberledik değil mi?

Vallahi ben ne istiyorum, ben parti seçmek kadar insan seçebilmek de istiyorum.

Ben rozete değil, verilen sözlerin icraatına bakmak istiyorum. Ben slogana değil, geçmişte ne yapıldığına bakmak istiyorum.

Ben seçimden seçime kapımı çalanı , beni o zaman hatırlayanı değil , seçim bittikten sonra da vatandaşın kapısını unutmayanı görmek istiyorum. Ne kadar komik ben yazarken bile inanmıyorum.

Demokrasi parti genel merkezlerinin vatandaşa sunduğu bir lütuf yada şans değildir. Öyle davranmaktan vazgeçin.

Bir kere aa takım elbiseliler, demokrasi vatandaşın hakkıdır. Ve oy da kimsenin cebinde değildir.Ha bu arada, babadan oğula miras hiç değildir.

Evet soruyorum SEÇİYOR MUYUZ?

Yoksa sadece ONAYLIYOR MUYUZ?

Gidilecek sandıklar , önümüze konulanı kabul edeceğimiz bir yet değil. Ve gerçekten halkın iradesinden söz edecekseniz SANDIK MÜHÜR BASMA YERİ DEĞİL, HESAP SORMA YERŞ olmalı bence .

KARAKUŞ