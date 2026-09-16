Gündem Kıbrıs Özel Haber

Eski Başbakan Sibel Siber, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Siber, “Bu kadar ağır bir travma bu küçük ada toplumu için çok fazladır. Hepimiz çok derinden sarsıldık. Olmaması gereken önlenebilir bir olayın önlememesi ve bu kadar can kaybının olması herkesi derinden etkiledi. Kayıp yakınlarının tamamlanmamış bir yası var. Kayıplarına ulaşamamanın ve bir mezarlarının olmaması onları derinden etkiliyor. Kıbrıslı Türk ünlü psikiyatrist Vamık Volkan tamamlanmamış yas sendromu olarak niteliyor bu durumu. Kıbrıs’ta 1963’ten sonra yaşanan birçok kaybımız oldu ve yarım asırdır hala daha bekleyen insanlar var. O derin travmanın sebebi bir bekleyiş olmasıdır. O yasın tamamlanamaması ve ‘bir mezarı bile yok’ cümlesi kayıp yakınları tarafından çok dile getirilmiştir. Umuyorum ki gemi kazasında kayıp olan kişilere ulaşılır ve aileler yaslarını yaşarlar” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşananları hiçbiri kader değildir”

Konuşmasının devamında Siber, “Vatandaş ve devlet arasındaki güvene dayalı ilişki çok önemlidir. Çünkü birey bir ülkede yaşarken kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının imkanı yoktur. Hepimiz kendi güvenliğimizi sağlayacak koşulları yerine getiriyoruz ancak esas bizi güvende tutması gereken devlet yapısıdır. Bu yaşananları hiçbiri kader değildir. Kadere bırakmak işin kolaycılığıdır. Burada üzerlerine düşeni yaptılar mı? Denetimleri yerine getirebiliyorlar mı? Eğer bunlar eksikse yaşanan bu olayların sorumlususunuz. Burada en tepedeki sorumlu en önemli sorumludur. Sorumluluğu alabilmek ve özür dileyebilmek bir erdemdir. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Devlet yönetiminde olmak demek nüfusunuz kadar insanın ve yüzölçümünüz kadar çevrenin sorumluluğu sizlerin üzerindedir” dedi.

Erhan Arıklı’nın görevden alınmasını ve daha sonrasında hükümetten çekilmesini değerlendiren Siber, “İstifanın topluma bir mesajı olur: Bakan teknik denetimleri yapacak kişi değildir ama kendi yönetiminde en üst amir olduğu bir kurumun böyle bir hatası nedeniyle canlar yitirildi. Dolayısıyla burada siyasi sorumluluk vardır. O nedenle de özür dileyerek istifasını vermesi gerekirdi. Bu bakanlık eğer halktan tepki gelmişse, kendi siyasi sorumluluğunda ve etik bir davranışla görevi bırakabilmeli. Siyasette istifanın gündeme gelmesini ve bu kültürü edinmemizi çok dile getirmiştim. Bunun örneği ülkemizde ne yazık ki çok azdır. Bu siyasi kültürü siyasete yerleştirebilirsek insanların siyasete güveni daha da artar” dedi.

Siber karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılmasını değerlendirdi

İki seçimin bir arada yapılmasını ve karma oyun kaldırılmasını değerlendiren Eski Başbakan Sibel Siber, şunları söyledi:

“İki seçimin bir arada yapılmasıyla ilgili YSK Başkanı açıklama yapmıştı ve bunun çok zor olacağını söylemişti. Bizde parlamenter sistem var ancak bizde parlamentonun güçlü olduğu ve karar verdiği bir sistem değil, hükümet sistemi vardır. İktidarda kimse meclisten o karar çıkıyor. Hükümet 6 Aralık’ta iki seçimin bir arada yapılması kararını geçirdiler. Bence bu konuda bir kaos yaşanacak. Özellikle yaşlı insanların oy verme kabinindeki geçirecekleri süre, sandıklarda yığılma yaşanması veya bu nedenlerden dolayı sandığa gitmeyenler de olacaktır. Ben doğru bulmuyorum.

Diğer yandan Karma oy vatandaşın doğrudan demokrasi dediğimiz, istediği vekili seçerek parlamentoya gönderme özgürlüğüydü. Burası siyasi farklılıkları çok fazla olmayan bir ülkedir. Güveninizi kazanan, dürüst olan ve iyi işler yapacağına inandığınız insanları partisine bakmadan meclise gönderme ve seçme eğilimi toplumda vardı. Karma oyun da dezavantajları vardı. Birtakım ittifaklarla partilere değil bireylere çalışıldığı ve bundan da partilerin zarar görmesi konusunda olumsuzluklar vardı. Ancak yine de halkın elinde bir güç vardı ve istedikleri vekili meclise gönderebiliyorlardı. Toplumun karar vermesi, değer yargıları ve istediği vekili seçme gücünün elinden alınması olarak da nitelendiriyorum. Seçimlerden önce halkımıza vermek istediğim mesaj şudur: Oylarını kullanırken toplumsal menfaatleri ön planda tutsunlar.”

“Kapalı kapılar ardında yaşanan şiddet nesilleri etkiliyor”

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Siber, “Çok kompleks bir sorundur bu… Polisin kadına şiddet biriminden geçen yıl bilgi aldım ve bir yılda ortalama 1300 kadın müracaat ettiğini, bunların yarısının darp olduğunu öğrendim. Ülkemizde hiç de azımsanmayacak sayıda şiddete maruz kalan kadın var. Kapalı kapılar ardında yaşanan şiddet nesilleri etkiliyor. Bir kadın o evin içinde şiddete uğradığı zaman çocuklar etkileniyor. Bu şiddete şahitlik eden çocuklar ilerleyen yaşlarında kendileri de şiddet mağduru oluyor. Onların da travmaları çok büyük oluyor. Eğitim bu konuda çok önemlidir. Ailede eğitim, okullarda eğitim, sivil toplum örgütleri, medya, devlet kurumları çok önemlidir. Sadece polisi güçlendirerek ya da yasalarla bunu engelleyemezsiniz. Devletin kurumsal yapısını güçlendirmesi kendimizi güvende hissetmemiz için çok önemlidir ancak çok boyutlu çalışmalar yapılması gerekir. Yaşamın her alanındaki iyileştirmelerle ev içi şiddetti azaltabiliriz” dedi.