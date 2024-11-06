Şu anda ülkenin gündemine baktığımda sadece ama sadece “Meclis Başkanlığı Krizi”nden öteye geçmeyen SUNİ bir gündem var…

“Suni” diyorum çünkü bu ülkenin gündemi 20 günlük bir bebeğin öldüğü bir ülkede bu değil… Olmamalı!

…

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhuriyet Meclisi’nde “Meclis Başkanlığı Koltuğu”nu hükümete bırakmıyor…

Direniyor!

Günlerdir kavga kıyamet!

Neden?

Meclis Başkanını tanımıyor ve Meclis Başkanlığı seçimi yenilensin diye…

CTP günlerdir bunun için mücadele ediyor…

Ana muhalefet kanadından ayrı, hükümet kanadından ayrı açıklamalar peşi sıra da geliyor…

Boy boy manşetler…

Neredeyse her gün…

ÇÜNKÜ TEK DERDİMİZ KOLTUK!

…

Yazıklar olsun…

Yazıklar olsun ki; bu ülkede 20 günlük el kadar bebek çok büyük ihmaller silsilesi sonucu öldü!

Yazıklar olsun ki; milletvekillerimiz KOLTUK SEVDASI’nın peşine düştü…

Koltukta kim oturacak kavgasından başka bir şey konuşamaz olduk…

Oturup da kalkmayanlar, “Kalkarsam koltuğu kapacaklar” korkusu milletin vekillerinin yegâne kaygısı oldu…

Yazıklar olsun…

…

Alın sizin olsun makamlarınız…

Sizin olsun koltuklarınız…

İktidar hırsından kör olmuş gözlerin, bu ülkede yaşayan insanlara sırt çevirmesinden daha kötüsü zaten olamaz…

Siyasi kaygıların toplumsal kaygıların önüne geçmesini dehşet içinde izliyor bu toplum…

Ölenin öldüğüyle, düşenin düştüğü yerde kaldığıyla günü birlik ŞANS ESERİ yaşadığımız bu ülkede, 20 günlük bir bebeğin hayattan kopuşunu KOLTUKLARINIZ kadar konuşmadınız!

Yazıklar olsun…

…

Hiç yere ölen bir bebeği geri getiremedikten sonra telafisi olmayacak şeyler yaşanırken bu ülkede, Meclis Başkanlığınız da sizin olsun, makamlarınız da, koltuklarınız da…

Yazıklar olsun…

…

Sokakta insanlar yani “Seçmenleriniz” ne diyor biliyor musunuz?

“Eğer ölen Kıbrıslı bir ailenin bebeği olsaydı o zaman da TEPKİSİZLİKLERİ aynı olur muydu?”

“Ya ölen sizin çocuğunuz olsaydı?”

Yazıklar olsun ki insanlara bu soruları sordurdunuz…

20 günlük bir bebeğin ölümünü koltuklarınız kadar konuşmadınız!

Hergün koltuklarınız için yaptığınız açıklamalar kadar gündeme taşımadınız…

Yazıklar olsun…

…

Şunu unutmayın;

“ALKOLLÜ MAMA” nedeniyle ölen 20 günlük bebeğin vebali sadece doktorlarda veya hemşirelerde değildir…

Sadece Sağlık Bakanlığı’nda da değildir…

En başta makam sevdalıları olmak üzere bu konuyu unutanların, unutturanların, gündem değiştirenlerin ve tüm toplumun üstündedir…

İflah olmayacaksınız…

İflah olmayacağız…

YAZIKLAR OLSUN!