Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre şu düzenlemeler yapıldı:

“Sert Buğday: 5 Temmuz 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 11 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı gerçekleştirilecek toplam 7 milyon 659 bin 316 kilogram yerli sert buğday için kilogram başına 2,50 TL sübvansiyon ödenecek.

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Yumuşak Buğday: Aynı dönemde 10 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı yapılacak toplam 3 milyon 727 bin 490 kilogram yerli yumuşak buğday için kilogram başına 1,50 TL sübvansiyon ödemesi yapılacak.”